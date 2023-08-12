Кованов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.03.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1981

Сын: Кованов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Киселева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1986

Сын: Кованов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Киселева Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Ирина Васильевна

Смерть
09.03.?
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