Кованов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.03.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1981
Сын: Кованов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Киселева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1986
Мать ребёнка: Киселева Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.?