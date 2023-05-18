Мингалеев Давид Дамирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингалеев Давид Дамирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.2023

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2023

Отец: Мингалеев Дамир Растямович

Мать: Дунаева Оксана Игоревна

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