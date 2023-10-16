Петрова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Федоров Ермолай

Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр

Рождение ребёнка
1799

Сын: Федоров Кирилл

Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр

Рождение ребёнка
1802

Сын: Федоров Андрей

Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Федорова Анна

Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр

Рождение ребёнка
1805

Сын: Федоров Иван

Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федерова Матрена

Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр

Рождение ребёнка
1816

Сын: Федоров Василий

Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр

Рождение ребёнка
1818

Сын: Федеров Афанасий

Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр

Смерть
Неизвестно
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