Петрова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Федоров Ермолай
Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр
Рождение ребёнка
1799
Сын: Федоров Кирилл
Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федоров Андрей
Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Федорова Анна
Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр
Рождение ребёнка
1805
Сын: Федоров Иван
Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федерова Матрена
Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр
Рождение ребёнка
1816
Сын: Федоров Василий
Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр
Рождение ребёнка
1818
Сын: Федеров Афанасий
Отец ребёнка: Иванов Федор Алдияр
Смерть
Неизвестно