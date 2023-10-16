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Федорова Анна
Федорова Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иванов Федор Алдияр
1762 г.р.
Мать
Петрова Марфа
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Иванов Федор Алдияр
Мать:
Петрова Марфа
Смерть
Неизвестно
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