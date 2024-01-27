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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Гребеньков Трофим Иванович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гребенков Семен Трофимович
Отец ребёнка: Гребеньков Трофим Иванович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково