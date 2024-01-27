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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Гребеньков Трофим Иванович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гребенков Семен Трофимович

Отец ребёнка: Гребеньков Трофим Иванович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
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