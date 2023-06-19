Антоненко (Карпенко) Ольга Карповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1889 ст.
Дочь: Антоненко Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Антоненко Терентий Макеевич
Рождение ребёнка
22.08.1900 ст.
Дочь: Антоненко Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Антоненко Терентий Макеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно