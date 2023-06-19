Антоненко (Карпенко) Ольга Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Карпенко) Ольга Карповна

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1889 ст.

Дочь: Антоненко Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Антоненко Терентий Макеевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1900 ст.

Дочь: Антоненко Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Антоненко Терентий Макеевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Терентий Макеевич

Смерть
Неизвестно