Архипова (Феодорова) Анна Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Феодорова) Анна Феодоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1887 ст.

Муж: Архипов Андрей Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1892 ст.

Сын: Архипова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Архипов Андрей Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1894 ст.

Сын: Архипов Феодор Андреевич

Отец ребёнка: Архипов Андрей Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.

Сын: Архипов Косма (Козьма) Андреевич

Отец ребёнка: Архипов Андрей Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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