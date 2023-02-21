Архипова (Феодорова) Анна Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1887 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1892 ст.
Отец ребёнка: Архипов Андрей Архипович
Рождение ребёнка
06.02.1894 ст.
Отец ребёнка: Архипов Андрей Архипович
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.
Сын: Архипов Косма (Козьма) Андреевич
Отец ребёнка: Архипов Андрей Архипович
Смерть
Неизвестно