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Конкин Харитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

06.10.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Конкин Федор Конкин/

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Кондрашкина Матрона

Мать ребёнка: Конкина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Конкин Андрей

Мать ребёнка: Конкина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Конкина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
С 1857 по 1859

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Конкина Прасковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конкина Прасковья Семеновна

Смерть
06.10.1862
Позднякова, Бобарыкинская волость, Томский уезд
Причина смерти: от горячки
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