Конкин Харитон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти06.10.1862
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Конкин Федор Конкин/
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Кондрашкина Матрона
Мать ребёнка: Конкина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Конкин Андрей
Мать ребёнка: Конкина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Конкина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
С 1857 по 1859
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Конкина Прасковья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1862
Позднякова, Бобарыкинская волость, Томский уезд
Причина смерти: от горячки