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Бычихина Прасковья Григорьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бычихин Иван Аврамович

Рождение ребёнка
23.09.1866

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Бычихин Иван Аврамович

Бракосочетание
05.06.1867

Муж: Славский Афанасий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычихин Иван Аврамович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно