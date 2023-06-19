Бычихина Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бычихин Иван Аврамович
Рождение ребёнка
23.09.1866
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Бычихин Иван Аврамович
Бракосочетание
05.06.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно