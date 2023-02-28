(Чумакова) Евлампия Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чумакова) Евлампия Флоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1852

Отец: Чумаков Флор Васильевич

Мать: Чумакова Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.10.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Петра Евсегниева Климовских сын Иван | Павла Иванова Козминых жена Настасья Михайлова
Смерть
Неизвестно
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