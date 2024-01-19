Ерегина (Рыжова) Ульяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Рыжова) Ульяна Григорьевна

Место рождения

Раслово, Леденгский район, Северный край

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Рыжов Григорий

Мать: не указана

Раслово, Леденгский район, Северный край
Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Муж: Ерегин Иван Владимирович

Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#17 СВИДЕТЕЛИ: по жениху: д. Тевигино - Агапит Леонтьевич, Семен Федотович Ерегины по невесте: д. Раслово - Захар и Никита Евтихиев Рыжовы
Рождение ребёнка
03.08.1867 ст.

Сын: Ерегин Дометий Иванович

Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 14 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#76
Рождение ребёнка
08.03.1871 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#172
Рождение ребёнка
01.07.1873 ст.

Сын: Ерегин Александр Иванович

Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#238
Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.

Сын: Ерегин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
запись №22 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#298
Рождение ребёнка
12.09.1878 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1881 ст.

Сын: Ерегин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ерегин Николай Иванович

Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович

Смерть
Неизвестно
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