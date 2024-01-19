Ерегина (Рыжова) Ульяна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Рыжов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#17 СВИДЕТЕЛИ: по жениху: д. Тевигино - Агапит Леонтьевич, Семен Федотович Ерегины по невесте: д. Раслово - Захар и Никита Евтихиев Рыжовы
Рождение ребёнка
03.08.1867 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович
Запись № 14 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#76
Рождение ребёнка
08.03.1871 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#172
Рождение ребёнка
01.07.1873 ст.
Сын: Ерегин Александр Иванович
Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#238
Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович
запись №22 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#298
Рождение ребёнка
12.09.1878 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
13.03.1881 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Ерегин Иван Владимирович
Смерть
Неизвестно