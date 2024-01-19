Гультяев Марк Богданович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти13.03.1910 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1871 ст.
Сын: Гультяев Никифор Маркович
Мать ребёнка: Гультяева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Гультяев Харитон Маркович
Мать ребёнка: Гультяева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.06.1878 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1910 ст.