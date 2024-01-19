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Гультяев Марк Богданович

Место рождения

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

13.03.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1871 ст.

Сын: Гультяев Никифор Маркович

Мать ребёнка: Гультяева Мария Дмитриевна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Гультяев Харитон Маркович

Мать ребёнка: Гультяева Мария Дмитриевна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.06.1878 ст.

Сын: Гультяев Давыд Маркович

Мать ребёнка: Гультяева Мария Дмитриевна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Мария Дмитриевна

Смерть
13.03.1910 ст.
Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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