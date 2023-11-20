Деделc Адольф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деделc Адольф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1920

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1920

Отец: Дедель Адольф Антонович

Мать: Дедель Аделя

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