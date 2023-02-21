Сурикова (Григорова) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова (Григорова) Анастасия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1896

Дочь: Сурикова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Суриков Федор Федорович

Рождение ребёнка
21.05.1904

Сын: Суриков Иван

Отец ребёнка: Суриков Федор Федорович

Старая Преображенка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.01.1915

Дочь: Евгения (Евденья)

Отец ребёнка: Суриков Федор Федорович

Старая Преображенка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.10.1918

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Суриков Федор Федорович

Старая Преображенка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Суриков Федор Федорович

Старая Преображенка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
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