Сурикова (Григорова) Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1896
Дочь: Сурикова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Суриков Федор Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1904
Сын: Суриков Иван
Отец ребёнка: Суриков Федор Федорович
Рождение ребёнка
20.01.1915
Дочь: Евгения (Евденья)
Отец ребёнка: Суриков Федор Федорович
Рождение ребёнка
21.10.1918
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Суриков Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Суриков Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно