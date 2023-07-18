Конюхов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонюхов Александр

Конюхов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1936

Отец: Конюхов Иван

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно