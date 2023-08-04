Уваров Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1914
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уварова Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
?.06.1939
Сын: Уваров Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Уварова Клавдия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973
Причина смерти: красный луч Луганская область