Уваров Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУваров Григорий Дмитриевич

Уваров Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1914

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уварова Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
?.06.1939

Сын: Уваров Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Уварова Клавдия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Клавдия Семеновна

Смерть
1973
Причина смерти: красный луч Луганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close