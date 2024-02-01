Дробышева Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Дробышев Василий Симанович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Дробышев Архип Васильевич
Отец ребёнка: Дробышев Василий Симанович
Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Дробышев Василий Симанович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дробышев Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Дробышев Василий Симанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно