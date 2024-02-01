Дробышева Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышева Маланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Дробышев Карп Васильевич

Отец ребёнка: Дробышев Василий Симанович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Дробышев Архип Васильевич

Отец ребёнка: Дробышев Василий Симанович

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Дробышев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дробышев Василий Симанович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дробышев Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Дробышев Василий Симанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дробышев Василий Симанович

Смерть
Неизвестно
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