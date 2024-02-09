Алексеева (Ганина) Нюра (Анна) Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ганин Григорий
Мать: Ганина Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексеев Митя
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Митя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Алексеев Митя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Алексеев Митя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексеев Митя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Митя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак.