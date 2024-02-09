Алексеева (Ганина) Нюра (Анна) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Ганина) Нюра (Анна) Григорьевна

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Место рождения

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганин Григорий

Мать: Ганина Дуся

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Алексеев Митя

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Яша Дмитриевич

Отец ребёнка: Алексеев Митя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Алексеев Митя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Алексеев Митя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Алексеев Митя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Митя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак.
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