Акельев Артем Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1915
Дата смерти12.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.07.1952
Сын: Макаров Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна
Смерть
12.03.1967
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.