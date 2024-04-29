Акельев Артем Поликарпович 25.09.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАкельев Артем Поликарпович

Акельев Артем Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1915

Дата смерти

12.03.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ключникова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.07.1952

Сын: Макаров Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна

Смерть
12.03.1967
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.