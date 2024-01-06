Жуков Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1921
Сын: Жуков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошкин Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Осташков город, Тверская область, Россия
Смерть
Неизвестно