Жуков Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1921

Сын: Жуков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирошкин Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Осташков город, Тверская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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