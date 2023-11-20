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Лопатин Демид Григорьев
Лопатин Демид Григорьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1720
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лопатин Григорий
Мать
Лопатина ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец:
Лопатин Григорий
Мать:
Лопатина ?
Смерть
Неизвестно
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