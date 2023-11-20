Лопатин Демид Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Демид Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Лопатин Григорий

Мать: Лопатина ?

Смерть
Неизвестно
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