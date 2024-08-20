Китлер (Китлер) Антонина Карловна
Место рожденияг. Москва, церковь св. Николая Чудотворца в Хлынове
Дата рождения10.11.1891
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
14.11.1891
Рождение ребёнка
21.05.1915
Дочь: (Китлер) Антонина Вячеславовна
Отец ребёнка: Пржездзецкий (Самбор) (Przeździecki) (Sambor) Вячеслав Мечиславович
Развод
До 1920
Смерть
Около 1962