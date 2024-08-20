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Китлер (Китлер) Антонина Карловна

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Место рождения

г. Москва, церковь св. Николая Чудотворца в Хлынове

Дата рождения

10.11.1891

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1891

Отец: Китлер Карл Генрих Альберт (Кирилл Леонтиев)

Мать: Китлер Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пржездзецкий (Самбор) (Przeździecki) (Sambor) Вячеслав Мечиславович

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
14.11.1891
Рождение ребёнка
21.05.1915

Дочь: (Китлер) Антонина Вячеславовна

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Самбор) (Przeździecki) (Sambor) Вячеслав Мечиславович

Развод
До 1920

Муж: Пржездзецкий (Самбор) (Przeździecki) (Sambor) Вячеслав Мечиславович

Смерть
Около 1962

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