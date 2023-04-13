Запольская (Тукмачева) Наталья Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Запольской Василий Иванов
Мать: Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тукмачев Федот Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тукмачев Федот Максимов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Тукмачев Федот Максимов
Рождение ребёнка
01.10.1849
Отец ребёнка: Тукмачев Федот Максимов
Смерть
Неизвестно