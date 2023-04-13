Запольская (Тукмачева) Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запольская (Тукмачева) Наталья Васильева

Место рождения

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Запольской Василий Иванов

Мать: Параскева Андреева

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тукмачев Арсенiй Федотов

Отец ребёнка: Тукмачев Федот Максимов

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тукмачев Иван Федотов

Отец ребёнка: Тукмачев Федот Максимов

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тукмачев Хрисанф Федотов

Отец ребёнка: Тукмачев Федот Максимов

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1849

Сын: Тукмачев Андрей Федотов

Отец ребёнка: Тукмачев Федот Максимов

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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