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Запольской Василий Иванов

Место рождения

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запольская Наталья Васильева

Мать ребёнка: Параскева Андреева

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Рождение ребёнка
1828

Сын: Запольской Андрей Васильев

Мать ребёнка: Параскева Андреева

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Запольской Алексiй Васильев

Мать ребёнка: Параскева Андреева

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Параскева Андреева

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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