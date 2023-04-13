Запольской Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запольская Наталья Васильева
Мать ребёнка: Параскева Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Рождение ребёнка
1828
Сын: Запольской Андрей Васильев
Мать ребёнка: Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Запольской Алексiй Васильев
Мать ребёнка: Параскева Андреева
Рождение ребёнка
18.01.1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Параскева Андреева
Смерть
Неизвестно