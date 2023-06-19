Перехватова (Гордеева) Агафья
Место рождения
Дата рождения1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Гордеевъ Андрей
Мать: Гордеева Фекла
Бракосочетание
01.02.1785
Муж: Перехватовъ Григорей
Рождение ребёнка
18.11.1788
Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей
Рождение ребёнка
13.05.1794
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей
Рождение ребёнка
28.04.1799
Сын: Перехватовъ Василий
Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей
Рождение ребёнка
28.05.1802
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей
Рождение ребёнка
18.02.1807
Сын: Перехватовъ Тимофей
Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей