Перехватова (Гордеева) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перехватова (Гордеева) Агафья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Гордеевъ Андрей

Мать: Гордеева Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.02.1785

Муж: Перехватовъ Григорей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1788

Сын: Перехватовъ Александръ

Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1794

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1799

Сын: Перехватовъ Василий

Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей

Рождение ребёнка
28.05.1802

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1807

Сын: Перехватовъ Тимофей

Отец ребёнка: Перехватовъ Григорей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан