Пеунова Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Громов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Пеунов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Пеунов Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пеунов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Пеунов Гавриил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно