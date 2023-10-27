Пеунова Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеунова Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Громов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Пеунов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Пеунов Гавриил Дмитриевич

Александрово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пеунов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Пеунов Гавриил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Александрово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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