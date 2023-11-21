Сиволонская Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиволонская Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1955

Дочь: Рыбянкова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сиволонский Алексей Иннокентьевич

Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.02.1957

Дочь: Козыкина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Сиволонский Алексей Иннокентьевич

Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.02.1957

Сын: Сиволонский Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Сиволонский Алексей Иннокентьевич

Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиволонский Алексей Иннокентьевич

Смерть
Неизвестно
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