Сиволонская Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1955
Дочь: Рыбянкова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сиволонский Алексей Иннокентьевич
Рождение ребёнка
21.02.1957
Дочь: Козыкина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Сиволонский Алексей Иннокентьевич
Рождение ребёнка
21.02.1957
Сын: Сиволонский Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Сиволонский Алексей Иннокентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно