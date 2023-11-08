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Кошелев Кирилл Иванович

Место рождения

деревня Островки, Добринский район, Липецкой области

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

19.10.1908

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Кошелев Иван

Мать: не указана

деревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кошелев Феофан Кириллович

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна

деревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
Между 1882 и 1883

Сын: Кошелев Александр Кириллович

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна

деревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1895

Дочь: Глебская Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна

деревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Дарья Кирилловна?

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Кирилл? Кириллович

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Алексей? Кириллович

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Николай? Кириллович

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Сергей? Кириллович

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна

Смерть
19.10.1908
деревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Причина смерти: Чахотка
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