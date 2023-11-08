Кошелев Кирилл Иванович
Место рождениядеревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти19.10.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: Кошелев Иван
Мать: не указана
деревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кошелев Феофан Кириллович
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна
деревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
Между 1882 и 1883
Сын: Кошелев Александр Кириллович
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна
деревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1895
Дочь: Глебская Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна
деревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Дарья Кирилловна?
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Кирилл? Кириллович
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Алексей? Кириллович
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Николай? Кириллович
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Сергей? Кириллович
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Прокопьевна
Смерть
19.10.1908
деревня Островки, Добринский район, Липецкой области
Причина смерти: Чахотка