Сотник Елисей Иванович
Место рожденияЕкатериновка, Лозовая, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Екатериновка, Лозовая, Украина
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сотник Александр Елисеевич
Мать ребёнка: Сотник Марфа Петровна
Екатериновка, Лозовая, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сотник Марфа Петровна
Смерть
Неизвестно