Сотник Елисей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотник Елисей Иванович

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Место рождения

Екатериновка, Лозовая, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатериновка, Лозовая, Украина
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сотник Александр Елисеевич

Мать ребёнка: Сотник Марфа Петровна

Екатериновка, Лозовая, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотник Марфа Петровна

Смерть
Неизвестно
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