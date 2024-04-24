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Семанов Никита Семенович

Место рождения

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.09.1819 ст.

Дата смерти

23.05.1820 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1819 ст.

Отец: Семанов Семен Васильевич

Мать: Семанова (Горшкова) Татьяна Михайловна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 20 о рождении 11 сентября 1819 года сына Никиты у крестьянина деревни Офролицкой Семена Семанова. Крещен 14 сентября 1819 года. Восприемник: крестьянин деревни Кузнецовской Иван Никитин. ГААО. Ф.29 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
23.05.1820 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родимца | № 4 о смерти 23 мая 1820 года у крестьянина деревни Офролицкой Семена Семанова сына Никиты, 2 года, «родимцем». Дата погребения не указана. ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 89 стр. ... Показать все

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