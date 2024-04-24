Семанов Никита Семенович
Место рождения
Дата рождения11.09.1819 ст.
Дата смерти23.05.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1819 ст.
№ 20 о рождении 11 сентября 1819 года сына Никиты у крестьянина деревни Офролицкой Семена Семанова. Крещен 14 сентября 1819 года. Восприемник: крестьянин деревни Кузнецовской Иван Никитин. ГААО. Ф.29 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.05.1820 ст.
Причина смерти: от родимца | № 4 о смерти 23 мая 1820 года у крестьянина деревни Офролицкой Семена Семанова сына Никиты, 2 года, «родимцем». Дата погребения не указана. ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 89 стр. ... Показать все