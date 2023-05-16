Фанн Патрисия Эйлин
Место рожденияг. Обэрн, Алабама, США
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Обэрн, Алабама, США
Бракосочетание
04.10.1992
Крествуд, г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
20.11.1995
Сын: Бутенёв Михаил Исайя С. Петрович
Отец ребёнка: Бутенёв Пётр С. Михайлович
г. Женева, Швейцарская конфедерация