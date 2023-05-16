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Фанн Патрисия Эйлин

Место рождения

г. Обэрн, Алабама, США

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Обэрн, Алабама, США
Бракосочетание
04.10.1992

Муж: Бутенёв Пётр С. Михайлович

Крествуд, г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
20.11.1995

Сын: Бутенёв Михаил Исайя С. Петрович

Отец ребёнка: Бутенёв Пётр С. Михайлович

г. Женева, Швейцарская конфедерация