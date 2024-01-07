Сидорова (Юхник) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Юхник) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1987

Отец: Юхник Александр

Мать: Мурашкина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.2007

Сын: Юхник Сергей Иванович

Отец ребёнка: Волков Андрей

Идринское, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Стефания Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юхник Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юхник Татьяна Эдуардовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Арсений Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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