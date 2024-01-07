Сидорова (Юхник) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1987
Отец: Юхник Александр
Рождение ребёнка
08.08.2007
Отец ребёнка: Волков Андрей
Идринское, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Стефания Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юхник Надежда Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юхник Татьяна Эдуардовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Арсений Сергеевич
Отец ребёнка: не указан