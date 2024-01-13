Щербакова (Кутузова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
15.02.1932
Дочь: Голомина Томара
Отец ребёнка: Рябов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
22.02.1935
Сын: Рябов Александр
Отец ребёнка: Рябов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
22.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Самойловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаков Василий
Смерть
Неизвестно