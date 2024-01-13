Щербакова (Кутузова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Кутузова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузов Иван Алексеевич

Мать: Кутузова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1932

Дочь: Голомина Томара

Отец ребёнка: Рябов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
22.02.1935

Сын: Рябов Александр

Отец ребёнка: Рябов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
22.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Самойловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Василий

Смерть
Неизвестно
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