Мылова Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мылова Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1911 ст.

Дочь: Мылова Ираида Павловна

Отец ребёнка: Мылов Павел Николаевич

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мылов Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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