Мылова Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1911 ст.
Дочь: Мылова Ираида Павловна
Отец ребёнка: Мылов Павел Николаевич
Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно