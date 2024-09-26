Кондратий Иванов
Место рождения
Дата рождения1685
Дата смерти26.04.1745 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1710
Жена: Улита Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Евсей Кондратьев
Мать ребёнка: Улита Харитонова
Рождение ребёнка
1733
Сын: Афанасий Кондратьев
Мать ребёнка: Улита Харитонова
Смерть
26.04.1745 ст.
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-RYT?i=70&cc=1921824 60 лет