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Кондратий Иванов

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1685

Дата смерти

26.04.1745 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1680 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
Около 1710

Жена: Улита Харитонова

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Евсей Кондратьев

Мать ребёнка: Улита Харитонова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Афанасий Кондратьев

Мать ребёнка: Улита Харитонова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
26.04.1745 ст.
Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-RYT?i=70&cc=1921824 60 лет

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