Лотовартов Сергей Иванович
Место рожденияТверская, Российская империя, с. Хлепень
Дата рождения1907
Дата смерти1969
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Лотов Иван Николаевич
Мать: Лотова (Лотов) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1946
Мать ребёнка: Лотова (Крымова) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.06.1948
Дочь: Авдеева (Артова) Роза
Мать ребёнка: Лотова (Крымова) Любовь Дмитриевна
Клязьма/Королёв
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно