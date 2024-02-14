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Лотовартов Сергей Иванович

Место рождения

Тверская, Российская империя, с. Хлепень

Дата рождения

1907

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лотов Иван Николаевич

Мать: Лотова (Лотов) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лотова (Переселенцева) Тамара

Рождение ребёнка
31.05.1946

Сын: Артов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Лотова (Крымова) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.06.1948

Дочь: Авдеева (Артова) Роза

Мать ребёнка: Лотова (Крымова) Любовь Дмитриевна

Клязьма/Королёв
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно

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