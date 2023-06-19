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Тараканова Настасья Дмитриева

Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Таракановъ Андрей

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Таракановъ Никита

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таракановъ Андрей