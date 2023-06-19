Тараканова Настасья Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Таракановъ Андрей
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Таракановъ Никита
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таракановъ Андрей