Макарчук Варвара Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Макарчук Самуил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Макарчук Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Макарчук Фекла
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно