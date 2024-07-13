Макарчук Варвара Емельяновна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарчук Варвара Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Макарчук Самуил

Отец ребёнка: не указан

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Макарчук Мария

Отец ребёнка: не указан

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Макарчук Фекла

Отец ребёнка: не указан

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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