Чередова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чередов Лукьян Матвеевич

Отец ребёнка: Чередов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Федора Матвеевна

Отец ребёнка: Чередов Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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