Чередова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Чередов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Федора Матвеевна
Отец ребёнка: Чередов Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно