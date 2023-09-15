Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Огурцова Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Максимович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Максимович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Афимья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Максимович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Максимович

Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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