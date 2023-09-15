Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Огурцова Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Максимович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Максимович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Афимья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Максимович
Смерть
После 1858