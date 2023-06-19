Мокина (Кувшинова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина (Кувшинова) Прасковья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Дата смерти

08.05.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1816

Муж: Мокинъ Алексей

Рождение ребёнка
30.05.1820

Сын: Мокинъ Ларионъ

Отец ребёнка: Мокинъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
09.10.1821

Сын: Мокинъ Яковъ

Отец ребёнка: Мокинъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Каратова Марфа

Отец ребёнка: Мокинъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
01.04.1833

Сын: Мокинъ Титъ

Отец ребёнка: Мокинъ Алексей

Александровка
Смерть
08.05.1866
Александровка