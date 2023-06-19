Мокина (Кувшинова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти08.05.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Марья
Бракосочетание
06.02.1816
Муж: Мокинъ Алексей
Рождение ребёнка
30.05.1820
Сын: Мокинъ Ларионъ
Отец ребёнка: Мокинъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
09.10.1821
Сын: Мокинъ Яковъ
Отец ребёнка: Мокинъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Каратова Марфа
Отец ребёнка: Мокинъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
01.04.1833
Сын: Мокинъ Титъ
Отец ребёнка: Мокинъ Алексей
Александровка
Смерть
08.05.1866
Александровка