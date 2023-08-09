Турова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1990
Дочь: Кузнецова Мария Олеговна
Отец ребёнка: Туров Олег Витальевич
Рождение ребёнка
11.11.1996
Отец ребёнка: Туров Олег Витальевич
Рождение ребёнка
16.08.2005
Сын: Туров Захар Олегович
Отец ребёнка: Туров Олег Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно