Турова Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турова Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1990

Дочь: Кузнецова Мария Олеговна

Отец ребёнка: Туров Олег Витальевич

Рождение ребёнка
11.11.1996

Сын: Туров Рудольф Олегович

Отец ребёнка: Туров Олег Витальевич

Рождение ребёнка
16.08.2005

Сын: Туров Захар Олегович

Отец ребёнка: Туров Олег Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туров Олег Витальевич

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