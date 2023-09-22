Позднякова Елена Юлиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1968
Сын: Поздняков Иван Владимирович
Отец ребёнка: Поздняков Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Поздняков Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздянкова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Поздняков Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздянкова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Поздняков Владимир Яковлевич