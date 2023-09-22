Позднякова Елена Юлиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова Елена Юлиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1968

Сын: Поздняков Иван Владимирович

Отец ребёнка: Поздняков Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Поздняков Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздянкова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Поздняков Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздянкова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Поздняков Владимир Яковлевич

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