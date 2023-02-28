Нигматуллин Анас Габдуллович
Место рождения
Дата рождения03.10.1924
Дата смерти17.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.03.1994
Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан