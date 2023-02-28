Нигматуллин Анас Габдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллин Анас Габдуллович

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Место рождения

Сарсаз, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.10.1924

Дата смерти

17.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарсаз, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.03.1994
Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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