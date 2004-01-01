Шалаев Николай Евгеньвич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1963
Дата смерти01.01.2004
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1963
Отец: Шалаев Евгений Иванович
Мать: Шалаева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
13.08.?
Дочь: Шалаева Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Шалаева Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снежана Николаевна
Мать ребёнка: Шалаева Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалаева Оксана
Смерть
01.01.2004