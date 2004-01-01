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Шалаев Николай Евгеньвич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1963

Дата смерти

01.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1963

Отец: Шалаев Евгений Иванович

Мать: Шалаева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
13.08.?

Дочь: Шалаева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Шалаева Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снежана Николаевна

Мать ребёнка: Шалаева Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалаева Оксана

Смерть
01.01.2004