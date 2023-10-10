Карлова (Шебанова) Елена Романова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Шебанов Роман Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.08.1898
Отец ребёнка: Карлов Михаил Семенов
Рождение ребёнка
24.05.1900
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Карлов Михаил Семенов
Рождение ребёнка
09.09.1902
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Карлов Михаил Семенов
Рождение ребёнка
03.10.1904
Отец ребёнка: Карлов Михаил Семенов
Смерть
Неизвестно