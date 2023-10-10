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Карлова (Шебанова) Елена Романова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шебанов Роман Тимофеев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Карлов Михаил Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.08.1898

Сын: Карлов Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Карлов Михаил Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.05.1900

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Карлов Михаил Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.09.1902

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Карлов Михаил Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Карлов Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Карлов Михаил Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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