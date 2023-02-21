Учаев Геннадий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.?.?
Дата смерти12.?.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.?
Отец: Учаев Сергей Трофимович
Мать: Анна Карповна
Рождение ребёнка
27.05.1977
Дочь: Ася Геннадьевна
Мать ребёнка: Учаева Любовь Петровна
Рождение ребёнка
08.12.1983
Дочь: Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Учаева Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Учаева Любовь Петровна
Смерть
12.?.?