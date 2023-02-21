Учаев Геннадий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаев Геннадий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.?.?

Дата смерти

12.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.?

Отец: Учаев Сергей Трофимович

Мать: Анна Карповна

Рождение ребёнка
27.05.1977

Дочь: Ася Геннадьевна

Мать ребёнка: Учаева Любовь Петровна

Рождение ребёнка
08.12.1983

Дочь: Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Учаева Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Учаева Любовь Петровна

Смерть
12.?.?
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