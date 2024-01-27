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Стрельникова Анна

Место рождения

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Стрельников Иван Кузьмич

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Стрельников Иван Кузьмич

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1883

Сын: Стрельников Федор Иванович

Отец ребёнка: Стрельников Иван Кузьмич

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1885

Сын: Стрельников Василий Иванович

Отец ребёнка: Стрельников Иван Кузьмич

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно
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