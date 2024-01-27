Стрельникова Анна
Место рожденияРоссийская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Стрельников Иван Кузьмич
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Стрельников Иван Кузьмич
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1883
Сын: Стрельников Федор Иванович
Отец ребёнка: Стрельников Иван Кузьмич
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1885
Сын: Стрельников Василий Иванович
Отец ребёнка: Стрельников Иван Кузьмич
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно