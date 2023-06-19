Аспидов Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: Аспидова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Воронкова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Аспидов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно