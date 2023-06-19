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Аспидов Григорий Николаевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: Аспидова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Воронкова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Аспидов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно