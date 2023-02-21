Куренова Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуренова Татьяна Леонтьевна

Куренова Татьяна Леонтьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1947

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947

Отец: Куренов Леонтий Васильевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close